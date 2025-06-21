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        Samsunspor'da Yüksel Yıldırım güven tazeledi

        Samsunspor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Yüksel Yıldırım, güven tazeledi. Başkan Yıldırım ve yeni yönetim kurulu üyeleri 3 yıl daha görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:28
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        Yüksel Yıldırım güven tazeledi
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        Samsunspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir çok amaçlı salonda çoğunluk şartı aranmaksızın yapıldı. Genel kurula 150'ye yakın üye katılım sağlarken, yoklama ile açılış yapıldı. Divan heyetin belirlenmesinin ardından faaliyet, bütçe ve denetim raporları okundu ve ibraya sunuldu. Daha sonra dilek ve temenniler paylaşıldı. Genel kurulda ayrıca 2. Lig'de mücadele veren Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımının aktif ve pasif olarak Samsunspor Kulübü'ne devredilmesi maddeleri görüşüldü. Genel kurul üyeleri kulübü mali ve idari yönden oy birliği ile ibra ederken, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımının aktif ve pasif olarak Samsunspor Kulübü'ne devredilmesi maddesini ise oy çokluğu ile kabul etti.

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        Toplantıda genel kurul üyelerine bilgi veren Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Şu an itibarıyla kulübümüz çatısı altında 6 aktif branşımız bulunuyor: Voleybol, boks, okçuluk, judo, badminton ve masa tenisi. Bu branşlarda elde ettiğimiz başarıların yanı sıra, altyapılarımızda geleceğin şampiyonlarını da yetiştiriyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde kadın voleybol branşında spor okulları, altyapı ve A Takım yapılanmasını kurarak, kulübümüzü büyük bir aile haline getirmeyi ve geleceğin annelerini de Samsunlu, Samsunsporlu yapmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz açık ve nettir. Daha fazla branş, daha fazla sporcu, daha fazla başarı ve en önemlisi, Samsun gençliği için daha sağlıklı bir gelecek. Bugün kulübümüzün ayakta kalması adına kritik bir noktada olduğumuzu ve buraya el birliğiyle geldiğimizi belirtmek isterim. Birlikte koştuğumuz bu yolda, bize bu imkânı sağlayan başta Başkanımız Yüksel Yıldırım'a, emek veren tüm yönetici arkadaşlarıma, çalışanlarımıza ve bize inanan camiamıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz herkese minnettarım" dedi.

        Konuşmanın ardından divana tek liste iletildi. Mevcut Başkan Yüksel Yıldırım'ın başkan adayı olarak divana sunulan liste, oy birliği ile kabul edildi.

        Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu listesinde yer alan isimler şöyle:

        "Murat Alanyurt, Ali Asal, Kaya Aşçı, Veysel Bilen, Tuncay Bulut, Fazlıhan Carus, Nuray Çelik, Nuri Demirarslan, Oktay Dursun, Zafer Erdoğan, Volkan Erdil, Aslı Moral Ergin, Hakan Murat Erkan, Fatih Hasbal, Serkan Kaya, Onur Öztekin, Arzu Soğancı ve Sedat Uygun."

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