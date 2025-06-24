Samsunspor'da görev dağılımı belli oldu!

Divan Kurulu'ndan yetkiyi alan Samsunspor Yönetim Kurulu'nda üyelerin görev dağılımı belli oldu. Veysel Bilen başkanlığında Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımı ve 60. yıl kutlamaları kapsamında açıklama yaptı.

"ÜZERİMİZDEKİ AĞIR SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ"

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Samsunspor Yönetim Kurulu olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olarak hareket edeceklerini ifade eden Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "3 yıllığına görev yapacak Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu, Divan Kurulu tarafından tebliğ edildi. Yeni yönetimin Samsunspor'a, şehre ve tüm camiaya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Dün itibarıyla üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kez, 20 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 30'a çıkartmış olmakla daha etkin, kulübümüze yakışır güzel sonuçlar elde etmeyi hedefleyerek yola çıktık. Başkanımız Yüksel Yıldırım başkanlığında 19 asil, 11 yedek üye dünden itibaren başlayarak 3 yıl boyunca kulübümüze hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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"SAMSUN VE SAMSUNSPOR'A YAKIŞIR BİR 60. YIL KUTLAMASI YAPALIM" Bu yıl yapılacak 60. yıl kutlamaları hakkında da konuşan Bilen, "Samsunspor'un 60. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini bir yıla yaymak gibi bir düşüncemiz var. Sadece bir gün Çobanlı İskelesi'nde meşale yakarak kutlamak değil de Avrupa'ya adım attığımız bir ortamda bir yıl sürecek kutlamalar ile Ulaşamadığımız kitleleri Samsun ve Samsunspor'a daha fazla katılım göstermeleri için teşvik edecek bir çalışmamız var. Bu çalışma tam 1 yılı kapsıyor. Pazartesi gününden başlayarak 30 Haziran 2026'ya kadar maddi ve manevi zaman mefhumu gözetmeksizin gücümüzün yettiği kadar 60. yıl kutlamalarını Samsunspor Kulübü olarak yapmak niyetindeyiz. Valilik, büyükşehir belediyesi ve STK'lara tekrar seslenerek hep birlikte bir komite oluşturalım, oluşan komitede güçlerimizi birleştirerek, Samsun ve Samsunspor'a yakışır bir 60. yıl kutlaması yapalım" diye konuştu. Yeni yönetimin görev dağılımı ise şu şekilde: Başkan: Yüksel Yıldırım Başkanvekili: Veysel Bilen Başkan yardımcıları: Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Zafer Erdoğan, Ali Asal Genel sekreter: Aslı Moral Ergin Mali işler sorumlusu: Murat Alanyurt İstanbul temsilcisi: Kaya Aşçı Yurtdışı temsilcilikler ve ilişkiler sorumlusu: Nuray Çelik İş dünyası, STK sorumlusu: Onur Öztekin İstanbul iş dünyası ve finansal destek sorumlusu: Fatih Hasbal Sosyal projeler sorumlusu: Arzu Soğancı Halkla ilişkiler ve üye ilişkileri sorumlusu: Tuncay Bulut Eğitim kurumları sorumlusu: Sedat Uygun Reklam ve pazarlama sorumlusu: Volkan Erdil Yapı işleri ve genel projeler sorumlusu: Hakan Murat Erkan Yönetim kurulu üyeleri: Nuri Demirarslan, Oktay Dursun