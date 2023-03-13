Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Ahmet Sagat, 71. dakikada Yunus Emre Çift, 80 ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85. dakikada Emre Demir attı.

7. dakikada korner vuruşunda ceza sahası önünde topu önünde bulan Soner Gönül’ün şutunu kaleci Gkelios kurtardı. 10. dakikada Soner Aydoğdu’nun kalenin karşısından çektiği şutta kaleci Gkelios topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 32. dakikada meşin yuvarlağın Koutroumpis’in eline çarpması sonrası kazanılan penaltıyı Ahmet Sağat gole çevirdi. 1-0 55. dakikada ceza sahası cephesinden topa sertt vuran Soner Aydoğdu'nun şutu direğin üstünden az farkla auta çıktı. 71. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornere iyi yükselen Yunus Emre Çift'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0 80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana sıfıra yakın bir yerden vurduğu şutta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0 85. dakikada defanstan seken topu önüne bulan Emre Demir, oyuna girdikten saniyeler sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0 90. dakikada Berkan'ın ortasına iyi vuran Bandırmasporlu Atabey'in şutunu kaleci Szumski iki hamlede çeldi. 90+1. dakikada defansta 2 kişiyi geçen Fofana kalecinin sağından topu filelere yolladı. 5-0