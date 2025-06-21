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        Haberler Bilgi Yaşam Ege Denizi'nde deprem oldu! 21 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesini duyurdu! Deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Ege Denizi'nde deprem oldu! 21 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesini duyurdu! Deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel olarak duyuruldu. Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Samsun ve Ege Denizi'nde deprem oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandili 21 Haziran son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 07:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 08:03
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi ve Samsun’da deprem oldu. Bölge sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 21 Haziran depremler listesi ile en son yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          AFAD verilerine göre Samsun Ladik merkezli bir deprem meydana geldi. Sabah 07,55'te kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti. Derinlik 16 km olarak bildirildi.

          SAMSUN’DA DEPREM

          AFAD verilerine göre Samsun Ladik merkezli bir deprem meydana geldi. Sabah 06.50'de kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti. Derinlik 19 km olarak bildirildi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

          Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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