Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli kardeşine yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan U.E'yi (60) yakalamak için çalışma yürüttü.

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BAŞKA KİMLİKLER KULLANDI AA'daki habere göre ekipler, firarinin uzun yıllar farklı adreslerde kaldığını, başka bir kimliğe bürünerek gizlendiğini ve çevresine kendini farklı isimle tanıttığını tespit etti. REKLAM

OTOGARA GİDERKEN DURDURULDU Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, bayram nedeniyle Ankara'dan Samsun'a gelen kardeşini otogara almak için giden firarinin kullandığı aracı Havza ilçesinde durdurdu. BİR ÇİFTLİKTE HAYVANCILIK YAPIYORMUŞ Araçta yakalanan hükümlü, adli mercilerce cezaevine teslim edildi. Öte yandan firarinin bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığı öğrenildi.