Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
Samsun'da, 12 yaşındaki engelli kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okuldaki temizlik görevlisi 52 yaşındaki A.A., mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı
Samsun'da, kan donduran bir olay yaşandı. Engelli 12 yaşındaki kız öğrencinin ailesi, çocuklarına gittiği okuldaki temizlik görevlisinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
AA'daki habere göre ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okulun temizlik görevlisi A.A. (52) jandarma tarafından gözaltına alındı.
ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.