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        Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ OLAY! Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!

        Samsun'da, 12 yaşındaki engelli kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okuldaki temizlik görevlisi 52 yaşındaki A.A., mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 08:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:15
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        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
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        Samsun'da, kan donduran bir olay yaşandı. Engelli 12 yaşındaki kız öğrencinin ailesi, çocuklarına gittiği okuldaki temizlik görevlisinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okulun temizlik görevlisi A.A. (52) jandarma tarafından gözaltına alındı.

        ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.

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        #Samsun
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