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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bunalıma giren kadın avukat yürekleri ağza getirdi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi!

        Samsun'da bunalıma giren kadın avukat H.D.T., 12. kattaki evlerinin balkonunda intihara kalkıştı. Balkondan sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:47
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        Bunalımdaki kadın avukat 12. katta yürekleri ağza getirdi!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti.

        ANNESİ İKNA EDEREK İÇERİ ALDI

        İHA'daki habere göre olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

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        İKİNCİ DEFA BALKONDAN SARKTI

        İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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