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        Haberler Gündem Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 00:31 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:31
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 4 bin sentetik ecza hapı, 525 mililitre ile 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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