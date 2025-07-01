Samsun'da özel bireyler için kamp başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Engelsiz Samsun" hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen ve engelli bireylere hem tatil hem de rehabilitasyon imkânı sunan "Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi", bu yaz da özel bireyleri ağırlamaya başladı.

"Bu Kampta Hayat Var" sloganıyla başlatılan yaz kampı programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan Samsun ve ilçe sakinleri için tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kamplar, yaz boyunca sürecek.

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Her biri özenle planlanmış günübirlik ve yatılı kamp programları sayesinde özel bireyler hem eğleniyor hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli etkinliklerle buluşuyor.