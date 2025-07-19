Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

19 Mayıs ilçesinde H.S.B. (33) idaresindeki otomobil, Samsun-Sinop karayolu Sarıgazel mevkisinde İ.A'nın (40) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.A.G. (28), G.E. (60) ve B.G. (34) yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.