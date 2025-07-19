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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 02:53 Güncelleme: 19.07.2025 - 02:54
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        Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
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        19 Mayıs ilçesinde H.S.B. (33) idaresindeki otomobil, Samsun-Sinop karayolu Sarıgazel mevkisinde İ.A'nın (40) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.A.G. (28), G.E. (60) ve B.G. (34) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Samsun
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