Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
19 Mayıs ilçesinde H.S.B. (33) idaresindeki otomobil, Samsun-Sinop karayolu Sarıgazel mevkisinde İ.A'nın (40) kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.A.G. (28), G.E. (60) ve B.G. (34) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.