Samsun'da kaçak kazı yapanlara suçüstü
Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı
Giriş: 22.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:33
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen yere düzenledikleri operasyonda, İ.Ş. (45), A.S. (56), S.H. (59), T.A. (60) ve İ.H'yi (60) suçüstü yakaladı.
Kazı alanında, yer altı görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 kazma ve 3 kürek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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