Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Samsun'da 'canlı heykel' performans sanatı

        Samsun'da 'canlı heykel' performans sanatı

        Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde canlı heykel performans sanatı sahneleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canlı mı heykel mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Panorama Müzesi'nin yanında kurulan alanda, Köşe Başı Canlı Tarih Projesi çerçevesinde canlı heykel performans sanatı, Samsunlularla buluştu.

        Sanatçılar, seksek ve misket oynayanlarla yoğurt satan satıcı, yün çırpan kadını canlandırdı.

        Kahvehane köşesinde tavla oynayan kasketli bir kişiyi canlandıran sanatçı da vatandaşlarla tavla oynadı.

        Sergiye ilgi gösteren katılımcılar, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

        Canlı heykel performans sanatı ekip sorumlusu Hakime Bal, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da olduklarını söyledi.

        Festivale Köşe Başı Canlı Tarih Projesi ile katıldıklarını belirten Bal, şöyle konuştu:

        "Sokaklarımızın o eski canlı günlerini yeniden halkla buluşturmak istedik. Bu şekilde kalıcı anılar biriktirsin istedik. Ekip olarak ülkemizi uluslararası arenada canlı heykel festivallerinde temsil ediyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizin birçok şehrinde de halkımızla buluşuyoruz. İlgiden çok memnunuz, çok keyif alıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #canlı heykel
        #Samsun
        #Kültür Yolu Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Habertürk Anasayfa