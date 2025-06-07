Yenicami Mahallesi'nde mobilyacının önünde bir araya gelen S.K. (19), E.K. (18), S.K. (20) ve O.K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, bıçakla E.K, S.K. ve O.K.T'yi yaraladı.

REKLAM advertisement1

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.K. ve O.K.T. Alaçam Devlet Hastanesine, sağlık durumu ciddiyetini koruyan E.K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.