Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Real Madrid- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Devler Ligi'nde yarı final heyecanı Real Madrid- Bayern Münih maçıyla devam ediyor. La Liga'da şampiyon olan Ancelotti'nin öğrencileri gözünü Avrupa'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid (15 kez) başarılarına bir yenisini daha eklemenin planlarını yapıyor. Tuchel yönetimindeki Bayern Münih ise başarısız olarak gösterilen sezonu kupayla taçlandırarak gücünü göstermek istiyor. Peki, Real Madrid- Bayern Münih maçı ne zaman? İşte, iki takımın son durumu ve karşılaşmanın detayları...