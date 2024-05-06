Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Real Madrid- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid- Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanan ilk maçın 2-2 sonuçlanmasının ardından Real Madrid ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor. Öte yandan Bundesliga ve Almanya Kupası'nda sezonu başarısız sonlandıran Tuchel'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselerek kupaya uzanan taraf olmayı istiyor. Peki, Real Madrid- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Real Madrid- Bayern Münih karşılaşmasının detayları...
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Devler Ligi'nde yarı final heyecanı Real Madrid- Bayern Münih maçıyla devam ediyor. La Liga'da şampiyon olan Ancelotti'nin öğrencileri gözünü Avrupa'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid (15 kez) başarılarına bir yenisini daha eklemenin planlarını yapıyor. Tuchel yönetimindeki Bayern Münih ise başarısız olarak gösterilen sezonu kupayla taçlandırarak gücünü göstermek istiyor. Peki, Real Madrid- Bayern Münih maçı ne zaman? İşte, iki takımın son durumu ve karşılaşmanın detayları...
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REAL MADRİD- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 8 Mayıs Çarşamba günü 22.00'de başlayacak.
Santiago Barnebeu'da oynanacak olan maç TV 8.5 ve EXXEN'den yayınlanacak.
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REAL MADRİD SON DURUM
Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz tek takım olan Real Madrid La Liga'da şampiyonluğunu garantiledi. Devler Ligi'ni 15 kez müzesine götüren Los Galacticos, Bayern Münih'i eleyerek kupa finaline yükselmeyi hedefliyor.
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BAYERN MÜNİH SON DURUM
Bundesliga'da beklenen performansın uzağında kalan Bavyera ekibi 11 sezon üstüste şampiyon olarak kayıtlara geçti. Bu sezon ise Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e boyun eğdi ve şampiyonluk serisi sona erdi. Öte yandan Real Madrid karşısında son 5 maçtır kazanamayan Bayern Münih, finale yükselmek için bu seriye son vermek zorunda.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Bayern Münih- Real Madrid ile toplamda 27 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların 12'sini Bayern, 11'i Real Madrid kazanırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
Öte yandan Bayern Münih ile Real Madrid'in aralarında oynadığı son 5 maçta Real Madrid 3 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.