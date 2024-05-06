Devler Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında PSG- Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşıyor. 2018 yılında Dünya Kupası'nı ülkesine kazandıran ve 2022 yılında finalde Arjantin'e kupayı finalde kaybeden Fransız yıldız Mbappe koleksiyonunda eksik olan Şampiyonlar Ligi kupasını tamamlamak istiyor. Bu kapsamda PSG takımının finale yükselebilmesi adına en az iki farklı galibiyetle sahadan ayrılması gerekiyor. Peki, milyonlarca sporserverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı PSG- Borussia Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...