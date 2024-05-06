Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı PSG- Borussia Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı PSG- Borussia Dortmund maçına sahne oluyor. Almanya'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 1-0 yenen Borussia Dortmund rövanş öncesinde avantajlı durumda bulunuyor. Öte yandan ilk maçta bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Fransız ekibi PSG evinde iki farklı kazanarak finale uzanan taraf olmayı istiyor. Peki PSG- Borussia Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, PSG- Borussia Dortmund maçının detayları...
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Devler Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında PSG- Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşıyor. 2018 yılında Dünya Kupası'nı ülkesine kazandıran ve 2022 yılında finalde Arjantin'e kupayı finalde kaybeden Fransız yıldız Mbappe koleksiyonunda eksik olan Şampiyonlar Ligi kupasını tamamlamak istiyor. Bu kapsamda PSG takımının finale yükselebilmesi adına en az iki farklı galibiyetle sahadan ayrılması gerekiyor. Peki, milyonlarca sporserverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı PSG- Borussia Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
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PSG- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Psg- Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 7 Mayıs Salı (yarın) 22.00'de başlayacak.
Parc des Princes'de oynanacak olan karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
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PSG SON DURUM
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'yı eleyen PSG yarı final ilk maçında rakibi Dortmund karşısında 1-0 sahadan yenik ayrıldı. İki kez direkten dönen pozisyonu olan ve bulduğu fırsatları gole çeviremeyen Fransız ekibi rövanş maçı öncesinde finale yükselebilmesi için iki farklı kazanmanın hesaplarını yapıyor.
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BORUSSİA DORTMUND SON DURUM
Skor avantajını elinde bulunduran Alman ekibine beraberlik final için yeterli olacak. En son 96/97 senesinde Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren sarı- siyahlılar, 28 senelik hasrete son vererek kupa şansı için finale ulaşmak istiyor.