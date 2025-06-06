Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Arda Güler için devre!
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için devreye girdiği iddia edildi. Paris ekibinde teknik direktör Luis Enrique'nin bu transferde ısrarcı olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i tarihi farkla yenerek kupaya uzanan PSG ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Real Madrid'den Arda Güler'in transfer etmek istediği ifade edildi.
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El Nacional'de yer alan habere göre; Real Madrid'de gelecek sezon için ilk 11'deki yeri henüz garanti olmayan Arda Güler'in durumu dolayısıyla PSG'den ilk hamle geldi.
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Haberde, Real Madrid'in kadrosuna katmaya yakın olduğu Mastantuono ile birlikte Arda’nın forma şansının daha da azalabileceği söylendi.
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Bu durumu fırsat gören PSG, Arda Güler’i kadrosuna katmak için plan yapıyor. Luis Enrique, genç futbolcunun kendisi için önemli bir parça olabileceğini düşünüyor.
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Milli oyuncunun transferi için kiralık transfer ve sonrasında satın alma opsiyonunun da gündemde olduğu aktarıldı.
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Real Madrid'in de Arda Güler'i kadroda tutmak istediği ve PSG'nin ilgisinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi. Ancak Fransızların bu transferde ısrarcı olması durumunda iki ekibin masaya oturabileceği aktarıldı.
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Şu anda A Milli Takım ile ABD'de olan Arda Güler, Meksika ve ABD'ye karşı oynanacak özel maçlarda ay-yıldızlıların en önemli silahlarından biri olacak.
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Arda Güler, 2024-25 sezonunda Real Madrid formasıyla 43 resmi maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 9 asist yaptı ve toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı.
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