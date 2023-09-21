Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar... Maç başına 3 gol atıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. C Grubu'nda yer alan İspanyol devi Real Madrid, sahasında Union Berlin'i Jude Bellingham'ın 90+4'te attığı golle 1-0 mağlup ederken, Galatasaray'ın grubundaki dev buluşmada Bayern Münih, gol düellosuna sahne olan maçta evinde Manchester United'ı Sane, Gnabry, Kane (pen.) ve Tel'in golleriyle 4-3 yendi. İşte Devler Ligi'nde 25 golün atıldığı müthiş gecede alınan sonuçlar...
- 1
A Grubu:
Galatasaray: 2 - Kopenhag: 2
86' Boey, 88' Tete - 35' Elyounoussi, 58' Diogo Gonçalves
- 2
A Grubu:
Bayern Münih: 4 - Manchester United: 3
28' Sane, 32' Gnabry, 53' Kane (pen.), 90+2' Tel - 49' Höjlund, 88', 90+5' Casemiro
- 3
B Grubu:
Sevilla: 1 - Lens: 1
9' Ocampos - 24' Fulgini
-
- 4
B Grubu:
Arsenal: 4 - PSV: 0
8' Saka, 20' Trossard, 38' Gabriel Jesus, 70' Odegaard
- 5
C Grubu:
Real Madrid: 1 - Union Berlin: 0
90+4' Bellingham
- 6
C Grubu:
Braga: 1 - Napoli: 2
84' Bruma - 45+1' Di Lorenzo, 88' Niakate (k.k.)
-
- 7
D Grubu:
Real Sociedad: 1 - Inter: 1
4' Brais Mendez - 87' Lautaro Martinez
- 8
D Grubu:
Benfica: 0 - Salzburg: 2
15' Simic (pen.), 51' Gloukh