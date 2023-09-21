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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar... Maç başına 3 gol atıldı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar... Maç başına 3 gol atıldı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. C Grubu'nda yer alan İspanyol devi Real Madrid, sahasında Union Berlin'i Jude Bellingham'ın 90+4'te attığı golle 1-0 mağlup ederken, Galatasaray'ın grubundaki dev buluşmada Bayern Münih, gol düellosuna sahne olan maçta evinde Manchester United'ı Sane, Gnabry, Kane (pen.) ve Tel'in golleriyle 4-3 yendi. İşte Devler Ligi'nde 25 golün atıldığı müthiş gecede alınan sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 00:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:19
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        • 1

          A Grubu:

          Galatasaray: 2 - Kopenhag: 2

          86' Boey, 88' Tete - 35' Elyounoussi, 58' Diogo Gonçalves

        • 2

          A Grubu:

          Bayern Münih: 4 - Manchester United: 3

          28' Sane, 32' Gnabry, 53' Kane (pen.), 90+2' Tel - 49' Höjlund, 88', 90+5' Casemiro

        • 3

          B Grubu:

          Sevilla: 1 - Lens: 1

          9' Ocampos - 24' Fulgini

        • 4

          B Grubu:

          Arsenal: 4 - PSV: 0

          8' Saka, 20' Trossard, 38' Gabriel Jesus, 70' Odegaard

        • 5

          C Grubu:

          Real Madrid: 1 - Union Berlin: 0

          90+4' Bellingham

        • 6

          C Grubu:

          Braga: 1 - Napoli: 2

          84' Bruma - 45+1' Di Lorenzo, 88' Niakate (k.k.)

        • 7

          D Grubu:

          Real Sociedad: 1 - Inter: 1

          4' Brais Mendez - 87' Lautaro Martinez

        • 8

          D Grubu:

          Benfica: 0 - Salzburg: 2

          15' Simic (pen.), 51' Gloukh

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