Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi. A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, evinde Manchester United'la 3-3 berabere kalırken, grubun diğer maçında ise Bayern Münih ile Kopenhag arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ise 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak gecenin en flaş geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
- 1
A Grubu: Galatasaray: 3 - Manchester United: 3
29', 62' Ziyech, 71' Kerem Aktürkoğlu - 11' Garnacho, 18' Bruno Fernandes, 55' McTominay
- 2
A Grubu: Bayern Münih: 0 - Kopenhag: 0
- 3
B Grubu: Sevilla: 2 - PSV Eindhoven: 3
24' Sergio Ramos, 47' En-Nesyri - 68' Saibari, 81' Gudelj (k.k.), 90+2' Pepi
-
- 4
B Grubu: Arsenal: 6 - Lens: 0
13' Havertz, 21' Jesus, 23' Saka, 27' Martinelli, 45+1' Odegaard, 86' Jorginho (pen.)
- 5
C Grubu: Real Madrid: 4 - Napoli: 2
11' Rodrygo, 22' Bellingham, 84' Paz, 90+4' Joselu - 9' Simeone, 47' Anguissa
- 6
C Grubu: Braga: 1 - Union Berlin: 1
51' Djalo - 42' Gosens
-
- 7
D Grubu: Benfica: 3 - Inter: 3
5', 13', 34' Joao Mario - 51' Arnautovic, 58' Frattesi, 72' A. Sanchez (pen.)
- 8
D Grubu: Real Sociedad: 0 - Salzburg: 0