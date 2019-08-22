2019 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı günler kaldı. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir, Olimpiakos ile eşleşmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmadan veda etmişti. Türkiye'den tek takım olarak temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bıoy gösterecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hangi torbada olacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.

2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA TORBALARI

1. TORBA

Liverpoool

Manchester City

Chelsea

Barcelona

Juventus

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. TORBA

Tottenham

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk

Benfica

3. TORBA

Lyon

Bayer Leverkusen

RB Salzburg

Valencia

Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova

Genk

Galatasaray

RB Leipzig

4. TORBA

Atalanta

Lille