Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesinde kura heyecanı yaşanıyor. 36 takımın katılımı ile gerçekleşecek kura çekiminde torbalar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'ne lig aşamasına doğrudan katılacak. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3. ön eleme ve play-off turu oynayacak. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi...
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekimi öncesinde, Devler Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri kimler?" İşte detaylar...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Devler Ligi'nde eleme turu ilk kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. Bununla birlikte play-off kuraları 4 Ağustos, lig aşaması kuraları ise 28 Ağustos'ta çekilecek.
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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona
2. TORBA: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt
3. TORBA: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya
4. TORBA: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao.
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FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Benfica
Club Brugge
Rangers
Feyenoord
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F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçını 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe bu turu geçtiği takdirde, play-off turuna yükselecek ve ilk maçını 19-20 Ağustos 2025’te, ikinci maçını ise 26-27 Ağustos 2025’te oynayacak. Sarı-lacivertliler iki elemeyi de geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıracak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.
25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.
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8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.