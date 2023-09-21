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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu ve maç sonuçları! Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç fikstürü ve programı! - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı

        Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Söz konusu turnuvada ülkemizi bu yıl temsil edecek olan Galatasaray, bu akşam ilk maçına çıktı ve artık gelecek karşılaşmasını beklemeye başladı. İşte, Galatasaray'ın grubundaki puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:30
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı ve gözler puan durumlarına çevrildi. Bu sezon ülkemizi söz konusu turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. İşte, söz konusu maçın ardından oluşan puan durumu ve sarı kırmızılı ekibimizin fikstürü...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI

          Galatasaray 2-2 Kopenhag

          Bayern Münih 4-3 Manchester United

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 3 Puan

          2- Galatasaray / 1 Puan

          3- Kopenhag / 1 Puan

          4- Manchester United / 0 Puan

        • 3

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

          3 EKİM ÇARŞAMBA

          Manchester United - Galatasaray

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ

          Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık

          Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat

          Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak

          Çeyrek final

          İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

          İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

          Yarı final

          İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

          İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

          Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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