Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Söz konusu turnuvada ülkemizi bu yıl temsil edecek olan Galatasaray, bu akşam ilk maçına çıktı ve artık gelecek karşılaşmasını beklemeye başladı. İşte, Galatasaray'ın grubundaki puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü...
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı ve gözler puan durumlarına çevrildi. Bu sezon ülkemizi söz konusu turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. İşte, söz konusu maçın ardından oluşan puan durumu ve sarı kırmızılı ekibimizin fikstürü...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray 2-2 Kopenhag
Bayern Münih 4-3 Manchester United
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 3 Puan
2- Galatasaray / 1 Puan
3- Kopenhag / 1 Puan
4- Manchester United / 0 Puan
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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık
Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat
Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak
Çeyrek final
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
Yarı final
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)