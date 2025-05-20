Şampiyon Galatasaray, kupasını Yenikapı'da alacak
Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek törenle alacak.
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Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar sürüyor.
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Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise pazar günü alacak.
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Ligin 37’nci haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, maçın ardından İstanbul’a dönecek.
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TFF’YE BAŞVURU BUGÜN
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak için bugün başvuruda bulunacak.
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TFF’nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kavuşacak.
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Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.
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MAĞAZACILIKTA TÜRKİYE VE AVRUPA’DA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR RAKAMA İMZA ATTI
Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Galatasaray Store’da 24 saatte toplam 200 bin adetin üstünde ürün satışı gerçekleştirildi.
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5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, 24 saatte 110 milyon TL’nin üstünde satış yaptı. Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için çok iyi hazırlandığı, ürün çeşitliliğiyle taraftarları etkilediği görüldü.
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Öte yandan 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak kutlamalarda büyük bir Galatasaray Store mağazası da taraftarların hizmetinde olacak.
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Sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk kupasının alınacağı günde buradaki mağazadan da büyük bir gelir bekliyor.