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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyon Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak - Galatasaray Haberleri

        Şampiyon Galatasaray, kupasını Yenikapı'da alacak

        Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek törenle alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:41
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        • 1

          Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar sürüyor.

        • 2

          Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise pazar günü alacak.

        • 3

          Ligin 37’nci haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, maçın ardından İstanbul’a dönecek.

        • 4

          TFF’YE BAŞVURU BUGÜN

          Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak için bugün başvuruda bulunacak.

        • 5

          TFF’nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kavuşacak.

        • 6

          Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.

        • 7

          MAĞAZACILIKTA TÜRKİYE VE AVRUPA’DA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR RAKAMA İMZA ATTI

          Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Galatasaray Store’da 24 saatte toplam 200 bin adetin üstünde ürün satışı gerçekleştirildi.

        • 8

          5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, 24 saatte 110 milyon TL’nin üstünde satış yaptı. Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için çok iyi hazırlandığı, ürün çeşitliliğiyle taraftarları etkilediği görüldü.

        • 9

          Öte yandan 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak kutlamalarda büyük bir Galatasaray Store mağazası da taraftarların hizmetinde olacak.

        • 10

          Sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk kupasının alınacağı günde buradaki mağazadan da büyük bir gelir bekliyor.

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