Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyon Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak - Galatasaray Haberleri

        Şampiyon Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada bu akşam Göztepe'ye konuk olacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray 37. hafta mücadelesinde bugün Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        • 2

          Son yenilgisini Beşiktaş ile oynanan derbide yaşadıktan sonra 6’sı ligde, 3’ü Türkiye Kupası’nda olmak üzere çıktığı 9 resmi maçı da kazanan sarı kırmızılar bu serisini İzmir deplasmanında da sürdürmek istiyor.

        • 3

          Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

        • 4

          Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

        • 5

          7 FUTBOLCU İZMİR'E GÖTÜRÜLMEDİ

          Sarı kırmızılılarda 7 futbolcu İzmir’e götürülmezken Okan Buruk’un bugünkü maçta kadroda fazla şans bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor. Galatasaray’da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle İzmir’deki karşılaşmada görev alamayacak. Bu ikilinin yanı sıra 11’in değişilmez isimleri Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz da İzmir’e götürülmedi.

        • 6

          GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa