Şampiyon Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, 30 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 19.00'da evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, oynadığı 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 92 puan aldı. Turuncu-lacivertliler ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 54 puanla 5. sırada bulunuyor.

34. RANDEVU

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Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 33 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 58 golüne, Başakşehir 38 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

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FARKLI SKORLAR Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor. SON 10 MAÇINI KAZANDI Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonraki 10 karşılaşmayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor'u mağlup etti.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM Galatasaray savunma ve hücum istatistiklerinde ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 35 müsabakada kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Aslan ayrıca ligde toplamda da 14 kez gol yemeden maçı tamamladı. Ligde rakip fileleri 89 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan ekip olarak zirvede bulunuyor. İÇ SAHA KARNESİ Sezonun son maçına evinde çıkacak Galatasaray, ligde burada oynadığı 17 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve topladığı 45 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında son olarak Kayserispor ile oynadı ve rakibini 3-0 mağlup etti. REKLAM

GOL KRALI OSIMHEN Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon farklı kulvarda attığı gollerle takımının kazanmasında önemli rol oynuyor. Trendyol Süper Lig'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 36 gol attı. Süper Lig'de krallık yarışında zirvede bulunan Osimhen, hem kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor hem de Türk futbolunda en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi olarak yer alıyor.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA Galatasaray'da 2 futbolcu, Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılılara veda edecek. 14 sezondur kaleyi koruyan ve takımın kaptanı olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera son kez sahaya çıkacak. 3 sezondur takımda olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens de son maçını oynayacak. Galatasaray'da özel izinli olan ve ülkesine giden Lucas Torreira ile Alvaro Morta, Başakşehir maçında görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da yarın sahada olmayacak.

BURUK İLE ATAN 9. KEZ RAKİP Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un ekipleri 4, Çağdaş Atan'ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sona erdi.