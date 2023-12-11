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        Haberler Televizyon ŞAMPİYON ELENDİ | MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 10 Aralık 2023 Pazar MasterChef kim veda etti?

        MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 10 Aralık MasterChef kim elendi?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar pazar akşamı yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet etti. Haftanın son eleme adayı Dilara olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 10 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 11.12.2023 - 07:27 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:27
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        • 1

          MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı sona erdi. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları sürüyor. İşte 10 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Cemre oldu.

        • 3

          MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

          MasterChef''te son eleme adayı Dilara olmuştu. Şu ana kadar potada Kıvanç, Cemre ve Esra yer alıyor.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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