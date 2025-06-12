Samos Adası'nda dikkat çeken anlar! Göçmenleri indirip gitti
Samos Adası'nda bir göçmen botu, göçmenleri indirip hızla ikinci sefere döndü.
Giriş: 12.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:10
Yunanistan'ın Samos Adası'nda dikkat çeken anlar yaşandı. Sahile yanaşan bir göçmen botu, karaya kaçak göçmenleri bıraktıktan sonra hızla geri dönerek ikinci seferine yöneldi.
Olay anına tanık olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Yunan Sahil Güvenliği'nin durumdan habersiz olması dikkat çekti.
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