Sami Uğurlu: İzleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor evinde karşılaştığı Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, "Çok zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Çok iyi oyunculara sahipler, iyi bir takım, etkili bir takım. Hücumda da etkili, savunma oyuncuları da Aslında bütüne bakıldığında kaliteli oyunculara sahipler. Burada evet, büyük takımlardan sonra kadro kalitesi olarak en iyi takım diyebiliriz Başakşehir takımına. Onlarla burada oynamanın çok kolay olmayacağını biliyorduk. Burada farklı bir strateji ile çıktık aslında Başakşehir maçına. Çünkü Başakşehir takımı, topu verdiğinizde çok ciddi şekilde etkili olabiliyor. Yine bununla birlikte hücumda çok etkili oyuncuları var. Özellikle Piatek, ligin en iyi santrforlarından bir tanesi. Orada oynaması, ceza sahasına soktuğumuzda çok etkili olabiliyor. Biz de bununla birlikte önde baskıyı çok şiddetli yapmamız gerekiyordu. Kadroya baktığınızda zaten daha önceki haftalara göre Yusuf Özdemir’i ön tarafa aldık. Cordova yine sağ kanatta ve merkez santrfor olarak orada. Çok şiddetli baskı ve yine merkezde birebir eşleşmelerle rakibi sadece uzun toplara yönlendirip kazanacağımız ikinci toplar, bunları çok fazla çalıştık. Tabii bunun oyun anlamında büyük bir bölümünde galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü çok daha fazla isteyen ve daha fazla pozisyona giren, çok efor sarf eden ve bununla birlikte galibiyete çok fazla ihtiyacı olan bir Alanyaspor takımı vardı. Bunun karşılığını aldığımızı söyleyebilirim’’ şeklinde konuştu.

"İZLEYENLER ADINA ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

Takımın oyun içerisindeki performansına değinen Sami Uğurlu, "Burada hücum anlamında bizim adımıza çok güzel şeyler oldu. Atılan 5 gol çok önemli, çok değerli. Çünkü burada zaman zaman gol sıkıntısı yaşayabiliyorduk. Orada takviyelerin de olacağını söylemiştik. Hücum profili çok güçlü oyuncular almak istiyoruz. Yine aynı şekilde merkez orta saha, tabii burada yenilen 4 gol de var. Bunu da irdelemek gerekiyor. Bunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Hücum anlamında çok etkili ancak savunmada zaman zaman o zaafları yaşayan, özellikle birinci golde ciddi şekilde o problemi yaşadık. İkinci gol yine tabii ki de onların da çalışmış olduğu, çok fazla yapmış oldukları bir organizasyon. Bunu çalışıp gol yemek orayı biraz daha toparlamamız gerektiğini, daha fazla üzerinde durmamız gerektiğini gösteriyor bize. Zaten analizleri yaparken de hem hücumsal olumlu-olumsuz hem de savunma anlamında olumlu ve olumsuz neler yapıyoruz, neleri daha iyi yapmamız gerekiyor ya da neleri geliştirmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde çok fazla duruyoruz ve bugün de çıkaracağımız dersler var tabii. Yediğimiz 4 gol Bununla birlikte pozitif olarak attığımız 5 gol izleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz seviyoruz bu oyunu. Ben teknik direktörlük hayatıma başladığımdan beri bu oyunu çok seviyorum. Maçtan galip geldiğin zamanda bazı şeyleri de dile getirmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki biz genelde galip geldiğimizde bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Mağlup olduğumuzda daha fazla yakınıyoruz. Bunu kendi üzerime de alıyorum. Tabii ki oyunun özellikle bir pozisyonda 5 dakika incelenmesi, bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bir de yine tekrar şundan bahsetmek istiyorum. Bazen skora göre maç yönetebiliyoruz. Skora göre daha rahat kararlar verebiliyoruz. Maç 5-3. Bitmiş maç. Tekrar rakibi ayağa kaldıran penaltı, öyle bir penaltıyı nasıl verebiliyorsun? Ya da Başakşehir 3-2 galipken verebiliyorsan ya da maç o dakikada berabere iken verebiliyorsan ver ama her yerde verebiliyorsan penaltıyı ver. Ancak skor 5-3. Son dakikalar diye penaltıyı veremezsin, vermemen gerekiyor. Bir diğer konu da uzatmalar oynanıyor ancak uzatmaların bu kadar 6 dakika olmasının sebebi kesinlikle Alanyaspor takımı değildir. Daha çok oynamaya çalışan, ayakta kalan takım da Alanyaspor. Daha çok oynamaya çalışan takımdı ve 6 dakika sonrasında artı 2 dakika uzatma biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir galibiyet aldık’’ ifadelerini kullandı.