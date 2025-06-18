Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'dan nişan sonrası tatil
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan futbolcu Samet Akaydın ve oyuncu Hazal Çağlar, Muğla'da sezonu açtı. Çift, tatillerinden romantik fotoğrafları takipçileriyle paylaştı
Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
Ünlü çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıkarak yorgunluk attı.
Muğla'da yaz sezonunu açan ikili, tatillerinde birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçirdi.
Samet Akaydın, tatilden kareleri ve sevgilisi Hazal Çağlar’ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Çağlar ise sevgilisinin bu paylaşımlarına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.
Fotoğraflar: Instagram