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        Haberler Magazin Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'dan nişan sonrası tatil - Magazin haberleri

        Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'dan nişan sonrası tatil

        Geçtiğimiz günlerde nişanlanan futbolcu Samet Akaydın ve oyuncu Hazal Çağlar, Muğla'da sezonu açtı. Çift, tatillerinden romantik fotoğrafları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:33
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        Nişan sonrası tatil
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        Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

        Ünlü çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıkarak yorgunluk attı.

        Muğla'da yaz sezonunu açan ikili, tatillerinde birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçirdi.

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        Samet Akaydın, tatilden kareleri ve sevgilisi Hazal Çağlar’ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Çağlar ise sevgilisinin bu paylaşımlarına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Samet Akaydın
        #Hazal Çağlar

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