Samet Akaydın ile Hazal Çağlar nişanlandı
Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, nişanlandı
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, evliliğe adım attı.
Samet Akaydın, geçtiğiniz günlerde bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar’a evlilik teklifinde bulunmuştu.
Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını ve birbirlerine olan sevgilerini dile getiren paylaşımlar yapan Samet Akaydın ile Hazal Çağlar, nişan fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram