Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde tutsaklar serbest bırakıldı
Suriye'de devrilen Esad rejiminin başkent Şam'da bulunan ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ne giren muhalif gruplar, tutsakları serbest bıraktı. Muhalifler, hapishanenin yer altındaki katlarında olduğu tespit edilen tutsakları kurtarmak için çalışma başlattı
Suriye'de muhalifler tarafından devrilen Esad rejiminin başkent Şam'da bulunan işkenceleriyle ünlü Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar serbrest bırakıldı.
Hapishanenin yer altında da katlarının olduğunu tespit eden muhalifler, buradaki mahkumları da kurtarmak için çalışma başlattı.
HAPİSHANEDE DEMİRDEN YAPILMIŞ İNFAZ PRESİ MAKİNESİ BULUNDU
Devrik Esad rejiminin işkenceleriyle özdeşleşen Sednaya Hapishanesi'nde demirden yapılmış infaz makinesi presi bulundu.
Mahkumların asılarak öldürüldükten sonra cesetlerinin preslerde dümdüz edildiği, vücut kalıntılarının bir torbaya konularak hapishane dışına atıldığı öne sürüldü.