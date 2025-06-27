2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg, İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-0 mağlup oldu.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Vinicius Jr, 45+3'te Federico Valverde ve 84. dakikada ise Gonzalo Garcia kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 7 puanla grubu lider bitirdi ve son 16'ya yükseldi. Salzburg ise 4 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvadan elendi.

SON 16'DA RAKİP JUVENTUS

Real Madrid'in son 16 turundaki rakibi ise G Grubu'nu 2. bitiren Juventus oldu. Bu eşleşmeyle iki milli oyuncumuz Arda Güler ve Kenan Yıldız birbirlerine rakip oldu.

AL-HILAL DE TURLADI!

Nashville'deki GEODIS Park Stadı'nda oynanan grubun diğer maçında ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya geldi.

Al Hilal, 22. dakikada Salim ed-Devseri ve 90+5. dakikada Marcos Leonardo'nun kaydettiği gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.

Grubu 7 puanla lider bitiren Real Madrid ile 5 puanla ikinci sırada yer alan Al Hilal, son 16 turuna yükseldi.

Salzburg grubu 4 puanla üçüncü, Pachuca ise puan almadan dördüncü sırada tamamladı.