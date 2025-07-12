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        Haberler Bilgi Yaşam Salonunuzun gözdesi olacak! Ev ortamında ortanca çiçeği bakımı nasıl olmalı?

        Salonunuzun gözdesi olacak! Ev ortamında ortanca çiçeği bakımı nasıl olmalı?

        Evde çiçek yetiştirmek sadece dekorasyon değil, aynı zamanda bir yaşam enerjisi kaynağıdır. Bu enerjinin en zarif temsilcilerinden biri de ortancadır. Ancak onun ihtişamlı çiçeklerini görebilmek için doğru bakım şart. Işık, su ve sevgi üçlüsünü dengelemek bu süreçte kilit rol oynar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:30
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        Evde ortanca çiçeğine nasıl bakılmalı?
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        Ortanca, balkonlardan salonlara kadar her köşeyi süsleyen en estetik bitkilerden biri. Fakat güzelliği kadar bakımı da hassasiyet ister. Güneşin altında kavrulmaması, susuz kalmaması ve doğru toprakla buluşması gerekir...

        ORTANCA NASIL BİR BİTKİDİR?

        Ortanca (Hydrangea), bol çiçek açan ve zarif görüntüsüyle ev dekorasyonuna romantik bir hava katan çiçeklerdendir. Bahçelerde olduğu kadar iç mekânlarda da yetiştirilebilen bu bitki, doğru bakım sağlandığında uzun süre canlı kalabilir. Özellikle mor, pembe, mavi ve beyaz renkleriyle dikkat çeker.

        HANGİ ORTAMDA DURMALI?

        Ortanca doğrudan güneşi sevmez; dolaylı ışık alan, aydınlık bir yerde tutulmalıdır. Pencere kenarları ideal olabilir ancak öğle güneşinden korunması gerekir. Aksi halde yapraklarında yanıklar oluşabilir. Çok karanlık ortamlar ise çiçeğin gelişimini yavaşlatır ve çiçek açmasını engelleyebilir.

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        SULAMA NE SIKLIKLA YAPILMALI?

        Ortancanın toprağı nemli tutulmalı, ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Genellikle haftada 2 kez sulama yeterlidir fakat yaz aylarında bu sıklık artabilir. Toprağın üst kısmı kurudukça sulama yapılmalı, drenajı iyi bir saksı tercih edilmelidir. Fazla su kök çürümesine yol açabilir.

        HANGİ TOPRAK TERCİH EDİLMELİ?

        Ortanca hafif asidik toprakları sever. Organik madde açısından zengin, torflu topraklar tercih edilmelidir. Toprağın pH derecesi çiçeğin rengini de etkileyebilir; örneğin asidik toprakta mavi, alkali toprakta pembe çiçekler açar. Bu, evde rengini değiştirmek isteyenler için dikkat çekici bir detaydır.

        ORTANCA NE ZAMAN BUDANIR?

        Budama işlemi sonbahar sonunda veya ilkbahar başında yapılmalıdır. Solmuş çiçekler mutlaka kesilmeli, zayıf dallar budanarak bitkinin enerjisi güçlü dallara yönlendirilmelidir. Bu sayede bir sonraki çiçeklenme dönemi daha verimli geçer.

        DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Ortanca cereyandan ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır. Yapraklarında sararma, uç kısımlarda kahverengileşme gibi belirtiler görülüyorsa sulama düzeni, ışık alma durumu ya da saksı toprağı gözden geçirilmelidir. Ayrıca ortanca için özel olarak üretilmiş bitki besinleriyle destek verilebilir.

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