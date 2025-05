Salon İKSV'den ilkbaharın son konserleri

Salon İKSV ilkbahar sezonunu üç konserle kapatmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs Cuma Cem Yıldız, Oh Voyage ve Yazz ile İtalya’dan SINCASA, 31 Mayıs Cumartesi akşamı New Wave, R&B ve dans stillerini harmanlayan Nourished by Time, 2 Haziran Pazartesi akşamı ise post-punk, pop duygusallığı ve elektronik müziğin hayali ritimleriyle harmanlanan transandantal performansıyla Chanel Beads, Salon sahnesinde olacak.

+1 Sunar: SINCASA Salon’da: Cem Yıldız, Oh Voyage, Yazz

30 Mayıs Cuma, 22.00

SINCASA gecesinin açılışını Amsterdam merkezli ancak kökleri İstanbul’a uzanan Oh Voyage yapıyor. Geleneksel Ort Doğu enstrümanlarını canlı performanslarına entegre eden grup, “Gitsek” ve “Inna Inna” gibi teklileriyle tanınıyor. Analog synthesizer’larla zenginleştirdikleri canlı enstrüman performanslarıyla Salon İKSV’yi hem İstanbul sokaklarına, hem de enerjik bir gece kulübüne dönüştürmeye hazırlanıyorlar. Ardından Anadolu’nun geleneksel müziğini elektronik synthle buluşturan, çağımızın gezgin müzisyenlerden “Acid Dede” lakabıyla da tanınan Cem Yıldız sahnede olacak. Montreux Jazz Festivali, Sonar Barcelona, Avrupa ve Türkiye’deki önemli elektronik ve dünya müziği festivallerinde sahneye çıkan sanatçı, “Stil”, “Ejma” ve “Atlas” parçalarıyla tüm dünyaya ismini duyurdu. Ritmik ve şamanik öğelerle bezeli sürprizlerle dolu albümüyle, Salon İKSV izleyicisini büyüleyici bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Gece, Yazz’ın DJ setiyle sonlanacak.

+1 Sunar: Nourished by Time 31 Mayıs Cumartesi, 22.00 New wave, R&B ve dans karışımlarından oluşan şarkılarını Nourished By Time adıyla internete yükleyen Marcus Brown, gördüğü büyük ilginin ardından Erotic Probiotic adlı kısaçalarına hayat verdi. Pop-punk müzik grubu Dry Cleaning ile Kuzey Amerika turuna çıkan Brown, progresif elektronik müzisyen Yaeji'nin albümünde yer almakla kalmayıp büyük beğeni toplayan Erotic Probiotic 2 albümüyle 2024'ün en iyileri listelerine girdi. Vokallerini, 80'ler R&B estetiği ve dream pop ile birleştiren Nourished By Time, Primavera Sound Barcelona'nın hemen öncesinde 31 Mayıs akşamı ciddi ve karmaşık meselelerin pop ile birleşiminden doğan melodileriyle Salon'a geliyor. +1 Sunar: Chanel Beads 2 Haziran Pazartesi, 21.30 Gerçekle hayalin kesiştiği noktada konumlanan çok sesli ve deneysel proje Chanel Beads, "Ef" ve "True Altruism" teklileriyle internetin derinliklerinden çıkıp dikkatleri üzerine çekti. Grup, ilk albümlerinin lansmanını kapalı gişe bir konserle yaparak müzik sahnesine güçlü bir giriş yaptı. Dokuz parçalık bu deneysel kayıt; akustik gitarlar, manipüle edilmiş yaylılar, 80'ler sophisti-pop basları ve Londra Filarmoni Orkestrası'ndan alınmış seslerle dinleyiciyi transandantal bir yolculuğa çıkarıyor. Bu sene Primavera Sound Barcelona'nın programında da yer alan Chanel Beads, 2 Haziran akşamı elektronik müziğin hayali ritimleriyle Salon'un ilkbahar sezonunu sonlandıracak.