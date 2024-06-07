Salma Hayek'ten 21 yıl öncesi ve sonrası bikinili fotoğraf

Geçen yıl Kelly Ripa'nın 'Let's Talk Off Camera' programında, güzellik rutinini anlatırken, hiç botoks yaptırmadığını söyleyen Hayek, "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyerek farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlatmıştı.