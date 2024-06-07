Salma Hayek'ten 21 yıl öncesi ve sonrası bikinili fotoğraf
Hollywood'un 57 yaşındaki Meksikalı yıldızı Salma Hayek, 1999 yılından bir bikinili fotoğrafıyla yeni çekilen mayolu fotoğrafını karşılaştırdı
- 1
Ünlü oyuncu Salma Hayek, Hollywood'da şöhreti yakaladıktan yıllar sonra hâlâ değişmediğini kanıtladı.
57 yaşındaki Meksikalı yıldız, 1999'da çekilen bikinili fotoğrafıyla 2020'de çekilen mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
- 2
Geçen yıllara rağmen fit görünümünü koruyan Hayek, "Bazı pozlar hiç eskimez" notunu düştü.
Hayek'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Pek çok takipçisi Hayek'in yıllar geçtikte daha da güzelleştiğini yazdı.
- 3
FORM SIRRI MEDİTASYON
Ünlü oyuncu sık sık mayolu ve bikinili pozlarını paylaşıyor ve yaşıyla gurur duyduğunu belirtiyor.
'Desperado' filminin yıldızı, vücut formunu korumasının meditasyona bağlı olduğunu düşünüyor.
-
- 4
Geçen yıl Kelly Ripa'nın 'Let's Talk Off Camera' programında, güzellik rutinini anlatırken, hiç botoks yaptırmadığını söyleyen Hayek, "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyerek farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlatmıştı.
- 5
"Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor, çok değişik hisler sağlıyor" diyen Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda, odadan çıkınca insanlar bana 'Aman Tanrım 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" ifadesini kullanmıştı.
- 6
Radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu sıkılaştırma seanslarının meditasyon alışkanlığıyla birleşince daha iyi sonuç verdiğini anlatmıştı.
Hayek, "Meditasyon yapmadığımda sadece yüzüm ve her yerim aşağı düşmeye başlamıyor, aynı zamanda bel fıtığım, boynumdaki sorun, kalçamdaki sorun, ayak bileklerimdeki sorunlar da yeniden baş gösteriyor. Çökmeye başlıyorum" demişti.
-
- 7
Oyunculuk kariyerine Meksika'da, 1989 yapımı pembe dizi 'Teresa'daki başrolüyle başlayan Hayek, 'Gün Batımından Şafağa', 'Vahşi Vahşi Batı', 'Dogma', 'Frida' gibi filmleriyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu, 'Frida'daki performansıyla Oscar'a aday gösterilen ilk Meksikalı oldu.