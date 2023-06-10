"BOTOKSUM, PEELİNGİM VE DOLGUM YOK"

Gül suyu, nazik ve doğal olması nedeniyle ünlü oyuncunun cildi tazelemesinden dolayı favorilerinden. Nemlendirici ayrıca sabah rutininin bir parçası. Cildi yenilediği için genellikle yanık kremi olarak kullanılan Tepezcohuite adlı bir Meksika maddesini de cildine sürdüğünü söylüyor. Hayek "İşte, bu yüzden botoksum, peelingim ve dolgum yok" diyor. Makyaj temizleyicisi olarak hindistancevizi yağı kullanan Hayek, gül suyu ile kalıntıları çıkarıyor. Bunun için biraz buhar yaparak ılık havlu kullanıyor.

Bazen yulaf ezmesi ve baldan yapılmış basit bir peeling maskesi uyguluyor. Ancak Hayek, aşırı peeling yapmanın tehlikelerinin altını çiziyor. Dolayısıyla peeling günlük rutini değil. Akşam ihtiyaç duyduğu yağ ile cilt bakım rutinini sonlandırıyor.

Kaynak: Bright Side