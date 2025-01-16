İki kardeşin hikayesi 'Salıncak'ta
Başrollerini Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir'in paylaştığı orta yaşlarına gelmiş iki kardeş Bahar ve Kerem'in öyküsünü sahneye taşıyan Salıncak adlı tiyatro oyunu 20 Ocak'ta Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak.
Yapımcılığını Kumbaracı50 ve Vigor'un üstlendiği, Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği, Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir'in rol aldığı 'Salıncak' 20 ve 21 Ocak’ta Baba Sahne’de seyirciyle buluşuyor.
Salıncak, orta yaşlarına gelmiş iki kardeş, Bahar ve Kerem’in birlikte yaşadıkları evde geçiyor. Geçmiş bir olayın izleri, anılarında ve çevrelerinde rahatsız edici bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkmaya başladıkça, Bahar ve Kerem’in hayatı giderek gerilim dolu ve tekinsiz bir hale geliyor.
Oyun boyunca kardeşler; çocukluk, yüzleşemedikleri sırlar ve silikleşmiş gerçekler arasında savruluyor. Birbirlerine bağımlı ilişkileri, oynadıkları oyunların ve yarattıkları yeni anıların gölgesinde gittikçe dengesizleşiyor.
20 Ocak’ta prömiyeri yapılacak Salıncak’ın diğer sahne tarihleri ise şu şekilde:
Baba Sahne, 21 Ocak 2025
Alan Kadıköy, 3 Şubat 2025
Baba Sahne, 18 Şubat 2025
Sahne Dragos, 28 Şubat 2025