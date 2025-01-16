Yapımcılığını Kumbaracı50 ve Vigor'un üstlendiği, Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği, Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir'in rol aldığı 'Salıncak' 20 ve 21 Ocak’ta Baba Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Salıncak, orta yaşlarına gelmiş iki kardeş, Bahar ve Kerem’in birlikte yaşadıkları evde geçiyor. Geçmiş bir olayın izleri, anılarında ve çevrelerinde rahatsız edici bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkmaya başladıkça, Bahar ve Kerem’in hayatı giderek gerilim dolu ve tekinsiz bir hale geliyor.

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Oyun boyunca kardeşler; çocukluk, yüzleşemedikleri sırlar ve silikleşmiş gerçekler arasında savruluyor. Birbirlerine bağımlı ilişkileri, oynadıkları oyunların ve yarattıkları yeni anıların gölgesinde gittikçe dengesizleşiyor.

20 Ocak’ta prömiyeri yapılacak Salıncak’ın diğer sahne tarihleri ise şu şekilde:

Baba Sahne, 21 Ocak 2025

Alan Kadıköy, 3 Şubat 2025

Baba Sahne, 18 Şubat 2025

Sahne Dragos, 28 Şubat 2025