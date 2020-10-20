Salgın döneminde ön plana çıkan spor: Oryantiring

AA

Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunun ilk faaliyetini kasım ayında Aksaray'da düzenleyeceklerini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlere diğer federasyonlar gibi bir süre ara verdiklerini anlatan Akyüz, 8-9 Temmuz'da Sakarya'da daha az katılımla Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akyüz, eylül ayında 2019-2020 sezonunu tescillediklerini dile getirerek, "Aksaray'daki Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın birinci kademe yarışmasıyla 2020-2021 sezonunu başlatacağız." dedi.

Bu yarışmada milli takım sporcularının da mücadele edeceğine işaret eden Akyüz, şöyle devam etti:

"Yarışmayı, şu an 14-15 Kasım tarihlerinde Aksaray'da planladığımız şekilde yapmayı düşünüyoruz. Yarışmamızın bir günü Hasan Dağı'nda olacak. Ihlara Vadisi'nin Aksaray'da olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir yarışma. Türkiye Şampiyonası'nda katılım sayısında 2 bin 200'e ulaşmıştık. Normal yarışmalarımızda bin civarında bir katılım oluyor. Aksaray'da da bin civarında bir sporcu bekliyoruz. Pandemiden dolayı katılımda belki biraz düşüş olabilir."

- "Oryantiring pandemide daha çok önemi ortaya çıkan branş"

Hacer Akyüz, harita yardımı ile yön bulmayı içeren oryantiring branşının salgında ön plana çıktığının altını çizerek, "Oryantiring doğada, bireysel olarak yapılan bir branş. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bireysel ve doğadaki branşların önünü açıyor. Oryantiringi pandemide parlayan bir spor dalı olarak lanse ediyoruz. Birçok yerde de bu şekilde lanse ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Oryantiring pandemide de devam edilen branşlardan biri." diyen Akyüz, "Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Oryantiring pandemide daha çok önemi ortaya çıkan branş. Hem mesafe var hem de doğada, açık alanda yapılıyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için spor yapmak önemli. Oksijen, D vitamini, güneş... Hepsi bir arada." ifadelerini kullandı.

Akyüz, yarışmalar için salgın kurallarını yayınladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle çıkış noktasında, toplanma alanlarında kalabalığı dağıtmaya çalışacağız. Farklı yerlerden yaş gruplarına göre çıkış vereceğiz, mesafeleri uzatacağız, sporcular çıkışa kadar maskeli olacak. Çıkışta, haritayı almadan önce tam yarışa başlarken maskeyi çıkartacaklar. Dezenfektanlarımız olacak. Bu konuda üst düzeyde hassas olmaya gayret edeceğiz."

- "Dijitale dönüşe hızlı adapte olduk"

Mart ayından bu yana birçok sanal oryantiring yarışması yaptıklarına değinen Akyüz, çok fazla çevrim içi gelişim semineri düzenlediklerini vurguladı.

Eğitim boyutunda önemli faaliyetler yaptıklarının altını çizen Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Federasyon olarak dijitale dönüşe çok hızlı adapte olduk. Çok yol katettik. Başarılı bir yol izledik. Önümüzdeki dönemde de sanal eğitimler devam edeceği için spor federasyonu olarak, ilk kez 14 haftalık ders programlarını dijital olarak hazırladık, sanal derslere uyumlu olarak üniversitelerde gösterilebilmesi için YÖK onaylı özel ve devlet üniversitelerine gönderdik. Bu bizim için çok önemli."