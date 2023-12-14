NASA için çalışan bilim insanlarının dünya üzerinde araştırma yaptığı birçok yer olduğuna değinen Lyons, "Örneğin çok kuru olduğu için Güney Amerika'daki Atacama Çölü, çok asitli olduğu için İspanya'daki Rio Tinto (kızıl nehir) ve Salda gibi diğer yerler var. Salda içlerinden en iyisi.