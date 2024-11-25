Salası verildi, mezarı kazıldı ölmeyince tüm program iptal edildi

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir tedavi gören 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Tedavisi devam eden hastanın yakınları, hastane görevlilerinin "Hastanız için cenaze aracı isteyin" demesi üzerine cenaze hazırlığı başlattı.

REKLAM advertisement1 "MEZARI KAZILDI, SALASI VERİLDİ" Hastanedeki sağlık görevlilerinin hastanız ölecek demesi üzerine ilgili yerleri ve köyü arayıp cenaze hazırlığına başladıklarını belirten Naile Gökcük'ün oğlu Fatih Gökcük, "Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen hastanenin sağlık görevlisi 'cenaze aracı isteyin' dedi. Ben de bunun üzerine köydeki yakınlarımı arayıp durumu bildirerek cenaze hazırlığı yapılmasını istedim. Annemin salasını verdirdik. Hazırlığa başladık. Daha sonra sağlıkçılar tekrar yanımıza gelip, annemin kalbini yeniden çalıştırdıklarını belirttiler” diye konuştu.

Oldukça geniş bir aileye sahip olan Naile Gökcük'ün Ilıdağ köyüne salasının verilmesi üzerine Aydın'da bulunan pek çok yakını cenaze programı için işlerinden izin aldı. Bir süre sonra cenaze programının iptal olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.