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        Haberler Gündem Güncel Salası verildi, mezarı kazıldı ölmeyince tüm program iptal edildi | Son dakika haberleri

        Salası verildi, mezarı kazıldı ölmeyince tüm program iptal edildi

        Aydın'da ilginç bir olay yaşandı. Rahatsızlığı dolayısıyla yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen bir hastadan kan ve idrar alan görevliler, sonuçlar beklendiği sırada "Hastanız için cenaze aracı isteyin" denilince hasta yakınları hazırlığa başladı. Mezarı kazılan, salası verilip defin için işlemlerine başlanan hasta ölmeyince cenaze programı iptal edildi. İlginç olay kentte gündem oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:21
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        Salası verildi ölmeyince tüm program iptal edildi
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        Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir tedavi gören 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Tedavisi devam eden hastanın yakınları, hastane görevlilerinin "Hastanız için cenaze aracı isteyin" demesi üzerine cenaze hazırlığı başlattı.

        "MEZARI KAZILDI, SALASI VERİLDİ"

        Hastanedeki sağlık görevlilerinin hastanız ölecek demesi üzerine ilgili yerleri ve köyü arayıp cenaze hazırlığına başladıklarını belirten Naile Gökcük'ün oğlu Fatih Gökcük, "Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen hastanenin sağlık görevlisi 'cenaze aracı isteyin' dedi. Ben de bunun üzerine köydeki yakınlarımı arayıp durumu bildirerek cenaze hazırlığı yapılmasını istedim. Annemin salasını verdirdik. Hazırlığa başladık. Daha sonra sağlıkçılar tekrar yanımıza gelip, annemin kalbini yeniden çalıştırdıklarını belirttiler” diye konuştu.

        Oldukça geniş bir aileye sahip olan Naile Gökcük'ün Ilıdağ köyüne salasının verilmesi üzerine Aydın'da bulunan pek çok yakını cenaze programı için işlerinden izin aldı. Bir süre sonra cenaze programının iptal olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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        #sala
        #Cenaze
        #vefat
        #Aydın
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