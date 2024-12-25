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        Haberler Gündem Güncel Saklıkent, Salda ve Davraz karla kaplandı | Son dakika haberleri

        Saklıkent, Salda ve Davraz kayak merkezleri karla kaplandı

        Antalya'daki Saklıkent, Burdur'daki Salda ve Isparta'daki Davraz kayak merkezleri beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:06
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        Saklıkent, Salda ve Davraz karla kaplandı
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        Antalya'daki Saklıkent, Burdur'daki Salda ve Isparta'daki Davraz kayak merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölge genelinde etkisini sürdüren yağışla Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Toros Dağları'nda 2 bin 635 rakımlı merkezdeki oteller bölgesinde de kar etkisini sürdürüyor.

        Burdur'un merkezine 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Tınaztepe mevkisindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde ise kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü.

        Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, son yağıştan sonra Salda Kayak Merkezi'nin beyaz örtüyle kaplandığını ancak sporcuların sezonu açmasına yetecek kadar kar kalınlığı olmadığını söyledi.

        Salda'nın önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu belirten Kara, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştığında tesisleri hazır hale getirdiklerini ifade etti.

        Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde de kar etkisini sürdürüyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı 9 santimetre kaydedildi.

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