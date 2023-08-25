Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini serinletiyor

"SU SOĞUK AMA ÇOK GÜZEL"

Azerbaycan'dan gelen Mehriban Poladova, ilk kez ziyaret ettiği kanyondan çok etkilendiğini kaydetti. Türkiye'de birçok yere gittiğini ve hizmetlerden çok etkilendiğini ifade eden Poladova, "Burası mucize gibi doğa harikası bir yer. Ailecek geldik ve çok beğendik" değerlendirmesini yaptı.