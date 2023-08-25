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        Haberler Yaşam Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini serinletiyor

        Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini serinletiyor

        Muğla ile Antalya'yı birbirinden ayıran Saklıkent Kanyonu, 5 derecelik suyuyla sıcaktan bunalan tatilcilerin en çok tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:22
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          Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen kanyona yetişkin 23, öğrenci ise 12 liraya giriş yapıyor.

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          Yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik akarsuyun atmosferinde bunaltıcı yaz sıcağının etkisini hissetmiyor.

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          Akıntılı suyu halat yardımıyla geçen turistler, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor.

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          Yoğun yaz günlerinde günlük 6 bin kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

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          Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yıllar önce bir çoban tarafından keşfedilen Saklıkent Kanyonu'nun artık sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırladığını söyledi.

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          Muğla ve Antalya'yı birbirinden ayıran kanyonun özellikle sıcak yaz aylarında 5 derece civarındaki kaynak suyuyla turistlerin nefes alma noktası haline geldiğini ifade eden Akdenizli, "Her geçen yıl ilginin arttığı kanyonu günlük 5-6 bin kişi ziyaret ediyor.

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          Saklıkent Kanyonu, sadece Türkiye'de değil dünyada bir marka oldu. Kanyon, bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Her yıl ziyaretçi sayısını arttıran kanyonu görmeye herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

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          Akdenizli, Saklıkent Kanyonu'nun yanı sıra ziyaretçilerin ilçedeki birçok antik kent ve doğal güzellikleri de görebileceğini kaydetti.

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          Ankara'dan tatile gelen Furkan Sarıerikli de kanyonu çok beğendiklerini ve sıcak havada kanyonun suyuyla serinlediklerini söyledi.

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          "SU SOĞUK AMA ÇOK GÜZEL"

          Azerbaycan'dan gelen Mehriban Poladova, ilk kez ziyaret ettiği kanyondan çok etkilendiğini kaydetti. Türkiye'de birçok yere gittiğini ve hizmetlerden çok etkilendiğini ifade eden Poladova, "Burası mucize gibi doğa harikası bir yer. Ailecek geldik ve çok beğendik" değerlendirmesini yaptı.

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          Bölgeye balayı tatiline gelen ve kanyonu ziyaret ettiklerini anlatan Buket Arıkan, "Su soğuk ama çok güzel. Çok keyif aldık, eğlenceli bir geziydi. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

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          Yakınları ve arkadaşlarıyla Fransa'dan gelen Kudret Çimbaş, kanyonu ikinci kez ziyaret ettiklerini dile getirdi. Tunuslu bir arkadaşlarını da kanyona getirdiklerini kaydeden Çimbaş, "Suyun içine girmeye çalıştık ama su buz gibi. Hatta Tunuslu arkadaşımız yere yuvarlandı gitti. Su alıp götürüyordu. Baya eğlendik, çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

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          Tunuslu Hidal Otman ise soğuk suyu ve kanyonu çok beğendiğini Fransa'ya döndüğünde herekse Saklıkent Kanyonu'na gitmelerini tavsiye edeceğini vurguladı.

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