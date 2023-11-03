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        Haberler Televizyon Sakla Beni dizisi oyuncu kadrosu: Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları, karakterleri kimler?

        Sakla Beni oyuncu kadrosu: Sakla Beni oyuncuları isimleri ve karakterleri

        Sakla Beni oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Aynı adama aşık olan iki yakın kız arkadaşın hikayesini konu alan Sakla Beni; 2 Kasım Perşembe günü Star TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Diziseverler için Sakla Beni dizisi oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları isimleri ve karakterleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 00:33 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:33
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        • 1

          OGM Pictures imzalı Sakla Beni dizisi Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizinin ise senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme alıyor. İşte, Sakla Beni dizisi oyuncuları ve karakterleri...

        • 2

          SAKLA BENİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Uraz Kaygılaroğlu - Mete

          Cemre Baysel - İncila

          Asude Selma Kalebek - Naz

          Şenay Gürler - Belgin

          Ceyda Düvenci - Filiz

          Nilüfer Açıkalın - Gülten

          Sevinç Erbulak - Füsun

          Tamer Levent - Ziya

        • 3

          SAKLA BENİ OYUNCU KADROSU

          Sakla Beni dizisinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

        • 4

          SAKLA BENİ DİZİSİ KONUSU

          Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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