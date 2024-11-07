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        Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

        Sabancı Vakfı'nın, genç sanatçıları desteklemek amacıyla 31 yıldır düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, toplam 240 Cumhuriyet Altını'nın sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:03
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        Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
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        Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buldu.

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin ev sahipliğinde, Sakıp Sabancı Müzesi, The Seed’de gerçekleştirilen ödül töreninde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri takdim edildi. Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını verildi.

        Resim Bölümü’nden Ayça Özkaynak, Beytullah Batuhan Daşdemir ve Öykü Pekgözlü; Heykel Bölümü’nden Irmak Döndüren, Aybike Keskin ve Lidya Duymuş; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Esra Şahin, Nagihan Eren ve Şevval Çağıran ödülün sahibi oldu.

        Melisa Sabancı Tapan
        Melisa Sabancı Tapan

        Törende konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan şunları söyledi: “Dedem Sakıp Sabancı, sanatın gücüne ve etkisine sonsuz bir inançla bağlıydı. Bugün de onun bu inancını hep birlikte onurlandırıyoruz. Sanatla geleceği şekillendiriyoruz. Genç sanatçılarla toplumun dönüşümüne, sınırları zorlamaya, zihinleri açmaya ve yeni dünyaların inşasına öncülük ediyoruz. Bu sahnede ödül alan her bir sanatçı, sadece bugünün değil, yarının kültürünü de inşa ediyor. Sizlerden tek beklentimiz var: Hayal kurmaktan ve bu uğurda çalışmaktan asla vazgeçmeyin! Çünkü bu yolculukta sizlerin sesi, topluma yön verecek en güçlü araçlardan biri.”

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Öztürk ise “Öğrencilerimizin sanat alanlarındaki üstün başarılarını takdir eden ve ödüllendiren bu prestijli ödül; onların potansiyellerini üst seviyeye çıkarırken, topluma katkı sağlamanın önemini bizlere gösteriyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, Sabancı Vakfı’nın öğrencilerimize sunduğu ödülleri, öğrencilerimizin çalışmalarının ve özverilerinin tanıtılmasına katkı sağladığı için çok önemli buluyoruz. Bu ödüllerin sahipleri, meslektaşlarına mükemmelliği yakalamaları ve topluma olumlu katkıda bulunmaları konusunda ilham veriyor. Bizler, sanatımızı icra ederken yola bir hayalle çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

        Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 31 yılda 278 genç sanatçı ödüllendirildi

        1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri’ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu’nu oluşturdu. Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 31 yılda 278 genç sanatçı toplam 7.425 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.

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        #Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri
        #Melisa Sabancı Tapan
        #Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
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