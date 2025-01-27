Sakaryaspor, Burak Çoban'ı açıkladı!

Trendyol 1. Lig'de 17. sırada yer alan Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor.

Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladı.

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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladık” ifadeleri kullanıldı.