Sakaryaspor: 2 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor sahasında Iğdır FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK’yı 2-1 mağlup eti.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Marcos Silva’nın uzun pasında kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Thuram'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
33. dakikada Fernando'nun ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1
36. dakikada Bülent Uzun’un sol kanattan ortasında arka direkte Mendy Mamadou topu ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Erkan Akbulut, Serdar Soydan
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Muhammed Himmet Ertürk dk. 80), Aabid Rayane (Alparslan Demir dk. 90+3), Mustafa Pektemek (Saint Louis dk. 83), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Ennur Totre, Mendy Mamadou (Volkan Eğri dk. 90+3), Etienne Simon
Yedekler: İsmail Çipe, Yusuf Aklan, Emre Demir, Özgür Çoban, Engin Can Aksoy, Ali Uğurhan Uğurlu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Iğdır FK: Alp Arda, Alim Öztürk (Kosta Aleksic dk. 66), Hasan Hatipoğlu, Regattin, Ahmet Emin Engin, Caner Cavlun (Mert Çölgeçen dk. 75), Thuram, Burak Altıparmak (Halil İbrahim Sönmez dk. 75), Dean Lico ( Valentin Eysseric dk. 61), Burak Bekaroğlu (Guima dk. 61), Marcos Silva
Yedekler: Onur Alp Sarman, Alperen Selvi, Burak Çoban, Noel Niemann, Berkan Mahmut Keskin
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Thuram (dk. 18) (Iğdır FK), Fernando (dk. 33), Mendy Mamadou (dk. 36) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Marcos Silva (Iğdır FK), Etienne Simon, Emre Demir, Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor)