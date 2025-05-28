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        Haberler Gündem Sakarya’da otele fuhuş operasyonu: 3 tutuklama - Güncel haberler

        Sakarya’da otele fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:02
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        Otele fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir otele fuhuş operasyonu düzenledi.

        Baskında otel yetkilisi ve resepsiyonistin de aralarında bulunduğu 4 kişi, fuhşa aracılık ve yer temin suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. (34) ve A.Ö. (49) ile E.Y. (19) tutuklandı, N.A. (51) ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Otelin mühürlenmesi için de işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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