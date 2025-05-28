Sakarya’da otele fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir otele fuhuş operasyonu düzenledi.

Baskında otel yetkilisi ve resepsiyonistin de aralarında bulunduğu 4 kişi, fuhşa aracılık ve yer temin suçundan gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. (34) ve A.Ö. (49) ile E.Y. (19) tutuklandı, N.A. (51) ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Otelin mühürlenmesi için de işlem başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.