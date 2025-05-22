Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
Sakarya Nehri'nde dün gece bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramalarda, nehir kenarında telefon, suda ise bir cüzdan bulundu. Saatler sonra ise 35 yaşındaki Beytullah Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişi, Sakarya Nehri’nde bir kişiyi çırpınırken gördüğünü söyledi.
TELEFONU VE CÜZDANI BULUNMUŞTU
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda kıyıda bir cep telefonu, suda ise içinde Beytullah Aydın'a (35) ait kimlik olan cüzdan bulundu.
EVİNE BAKILDI ULAŞILAMADI
Aydın'ın, Çaybaşıyeniköy Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlendi. Beytullah Aydın'a ulaşılamazken, nehirde yapılan aramalarda da herhangi bir ize rastlanmadı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Süren çalışmaların ardından Aydın’ın sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Kocaeli Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler tarafından bulunup, sudan çıkarılan Aydın’ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi merkezine sevk edildi.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLİK KAZANACAK
Ekipler, Aydın’ın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.
Olay, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.