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        Haberler Gündem Sakarya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Sakarya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 00:57 Güncelleme: 18.06.2025 - 02:27
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        Sakarya'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisi Kocaali istikametinde, far ve stop lambası yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki otomobille, yarıştığı öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G'nin kullandığı ve B.G. idaresindeki iki motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki yola devrildi. B.G'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaptıkları kontrolde Sıtkı G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralılar Ahmad Al S, M.A.S. ve B.G'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan Ahmad Al S. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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