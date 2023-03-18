Minibüs, konteyner yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da konteyner yüklü TIR'a arkadan çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erol Tozan (47) yönetimindeki minibüs, D-100 kara yolu Bekirpaşa mevkisindeki ışıklı kavşakta manevra yapan M.E.E. (22) idaresindeki konteyner yüklü TIR'a çarptı.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Çarpmanın etkisiyle minibüs TIR'ın altında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Tozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri aynı araçta yaralanan İ.Ş. (48) ile M.Ü'yü (48) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
TIR, DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER TAŞIYORMUŞ
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E.E'nin deprem bölgesine konteyner götürmek için yola çıktığı öğrenildi.