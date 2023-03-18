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Sakarya'da minibüs konteyner yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı. Feci kazanın şiddetiyle TIR'ın altında sıkışan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş: 18.03.2023 - 04:56 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da minibüs konteyner yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Minibüs, konteyner yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Sakarya'da konteyner yüklü TIR'a arkadan çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Tozan (47) yönetimindeki minibüs, D-100 kara yolu Bekirpaşa mevkisindeki ışıklı kavşakta manevra yapan M.E.E. (22) idaresindeki konteyner yüklü TIR'a çarptı.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle minibüs TIR'ın altında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Tozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri aynı araçta yaralanan İ.Ş. (48) ile M.Ü'yü (48) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

TIR, DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER TAŞIYORMUŞ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E.E'nin deprem bölgesine konteyner götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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