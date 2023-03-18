Minibüs, konteyner yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri aynı araçta yaralanan İ.Ş. (48) ile M.Ü'yü (48) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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