sahte içki ölümleri

Sahte içki ölümlerinde tutuklu sayısı 11 oldu!
İstanbul'da, 8 ilçede sahte alkol ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklananların sayısı böylelikle 11'e yükseldi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde sahte içki zehirlenmelerinden dolayı hayatını kaybedenlere sahte alkol satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
AA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
TUTUKLU SAYISI 11'E ÇIKTI
Bu arada sahte alkol ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik çalışmalarda, tutuklananların sayısı bu şüphelilerle birlikte 11'e yükseldi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.